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Аспиналл – о поединке Перейры и Анкалаева: «Не могу поверить, что люди смотрели этот бой и думали, что Алекс победил. Для меня дико, сколько есть необразованных фанатов»

Аспиналл реакции фанатов на бой Анкалаев – Перейра.

«Я не могу поверить, что люди смотрели этот бой и думали, что Перейра победил.

Для меня просто дико, сколько есть необразованных фанатов», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Как же Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?

Уайт – о немедленном реванше Перейры и Анкалаева: «Это возможно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джамала Ниаза
logoТом Аспиналл
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logoMMA
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
logoАнкалаев - Перейра
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