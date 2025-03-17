Аспиналл – о поединке Перейры и Анкалаева: «Не могу поверить, что люди смотрели этот бой и думали, что Алекс победил. Для меня дико, сколько есть необразованных фанатов»
Аспиналл реакции фанатов на бой Анкалаев – Перейра.
«Я не могу поверить, что люди смотрели этот бой и думали, что Перейра победил.
Для меня просто дико, сколько есть необразованных фанатов», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Как же Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?
Уайт – о немедленном реванше Перейры и Анкалаева: «Это возможно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джамала Ниаза
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