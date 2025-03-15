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Хавьер Мендес: «С Хабибом сложнее договориться, а Махачев всегда выполняет мои указания»

Хавьер Мендес рассказал, чем Ислам Махачев отличается от Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам не похож на Хабиба. С Хабибом сложнее договориться, Ислам всегда все выполняет – указания от меня, Хабиба, других тренеров.

Махачев всегда оправдывает ожидания, он хороший ученик», – сказал Хавьер Мендес.

Ислам Махачев и Хамзат Чимаев могут провести бои в один день

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Independent
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