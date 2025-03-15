Эдди Хирн: «Я нафантазировал, что Фьюри вернется и подерется с Джошуа в этом году»
Эдди Хирн рассказал о будущем Энтони Джошуа.
«Единственные бои, которые его интересуют – с Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри. Это не значит, что он не подерется с кем-то другим.
Я нафантазировал, что Фьюри вернется в ближайшие несколько месяцев, и они подерутся в этом году. Но нет никаких гарантий. Это самый большой бой, который можно организовать», – сказал Эдди Хирн.
Эдди Хирн: «Дюбуа все еще фаворит на бой с Джошуа. В идеальном мире Энтони дрался бы с Фьюри»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости