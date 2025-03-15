Эдди Хирн: «Я нафантазировал, что Фьюри вернется и подерется с Джошуа в этом году»

Эдди Хирн рассказал о будущем Энтони Джошуа.

«Единственные бои, которые его интересуют – с Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри . Это не значит, что он не подерется с кем-то другим.

Я нафантазировал, что Фьюри вернется в ближайшие несколько месяцев, и они подерутся в этом году. Но нет никаких гарантий. Это самый большой бой, который можно организовать», – сказал Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Дюбуа все еще фаворит на бой с Джошуа. В идеальном мире Энтони дрался бы с Фьюри»