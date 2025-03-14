«Все желающие смогут сфотографироваться». Бивол организует стенд, на котором выставит чемпионские пояса

Дмитрий Бивол организует стенд, на котором выставит все свои чемпионские пояса.

Об этом абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе рассказал во время пресс-конференции на КСК «Арене» в Санкт‑Петербурге.

– Когда мы сможем увидеть семь ваших поясов?

– Думаю, совместно с федерацией бокса Санкт‑Петербурга организуем временный стенд, выставим пояса. Все желающие смогут посетить зал и сфотографироваться, – сказал Дмитрий Бивол .

23 февраля Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей. Поединок прошел в Саудовской Аравии.

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