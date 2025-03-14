Дмитрий Бивол: «Не могу сказать, что у меня один дом. Россия и Кыргызстан – папа и мама»

Дмитрий Бивол рассказал о связи с Россией и Кыргызстаном.

«Кыргызстан – это восточное гостеприимство. В Питере тоже принимают хорошо. Я не могу сказать, что у меня один дом. Россия и Кыргызстан – папа и мама. Эти две страны, конечно, оставили отпечаток на моей личности», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Бивол родился в киргизском городе Токмак, но переехал в Санкт-Петербург в 12-летнем возрасте.

Лучший российский боксер родился в молдавско-корейской семье, рос в Кыргызстане и учил корейский