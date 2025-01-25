Роман Долидзе и Марвин Веттори проведут реванш 15 марта на UFC Fight Night 254

Итальянец Марвин Веттори проведет реванш с грузинским бойцом Романом Долидзе.

Бой пройдет на UFC Fight Night 254 15 марта в Лас-Вегасе (США).

Первый бой Веттори и Долидзе прошел в марте-2023 на UFC 286, итальянец выиграл единогласным решением судей.

Долидзе хочет подраться с Чимаевым: «Этот парень очень хорош»