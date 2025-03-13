Андрей Орловский подерется в Dirty Boxing с Терренсом Ходжесом

46-летний Андрей Орловский проведет следующий бой в Dirty Boxing.

Соперником Андрея Орловского будет американец Терренс Ходжес. Бой пройдет 22 марта.

Орловский покинул UFC на серии из четырех поражений, в последний раз он побеждал в апреле-2022 на UFC on ESPN 35 Джейка Коллье.

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