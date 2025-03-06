Майк Перри объявил о запуске собственного промоушена. Первый турнир возглавит Йоэль Ромеро
Майк Перри объявил о запуске собственного промоушена.
Инаугурационный турнир Dirty Boxing Championship состоится 22 марта и пройдет в Майами, штат Флорида. В главном событии экс-претендент на титул UFC в среднем весе Йоэль Ромеро подерется с Расом Хилтоном.
Поединки под эгидой Dirty Boxing Championship будут проходить по гибридным правилам, которые допускают нанесение ударов локтями, но запрещают грэпплинг и проведение болевых приемов.
Тестовый турнир промоушена состоялся в ноябре прошлого года – теперь проведение ивентов будет регулярным.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Dirty Boxing Championship
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