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Майк Перри объявил о запуске собственного промоушена. Первый турнир возглавит Йоэль Ромеро

Майк Перри объявил о запуске собственного промоушена.

Инаугурационный турнир Dirty Boxing Championship состоится 22 марта и пройдет в Майами, штат Флорида. В главном событии экс-претендент на титул UFC в среднем весе Йоэль Ромеро подерется с Расом Хилтоном.

Поединки под эгидой Dirty Boxing Championship будут проходить по гибридным правилам, которые допускают нанесение ударов локтями, но запрещают грэпплинг и проведение болевых приемов.

Тестовый турнир промоушена состоялся в ноябре прошлого года – теперь проведение ивентов будет регулярным.

Майк Перри арестован за вождение в нетрезвом виде. Во время задержания он отказался проходить тест и оскорбил полицейского

Самая жесткая лига по кулачке, где лютует Конор. Как она устроена?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Dirty Boxing Championship
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