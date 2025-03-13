Наойя Иноуэ проведет бой с Рамоном Карденасом 4 мая
Наойя Иноуэ подерется с американцем Рамоном Карденасом.
Бой пройдет 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Это будет первый бой Иноуэ в США с 2021 года.
Наойя Иноуэ в прошлом бою нокаутировал Ким Е Джуна и защитил звание абсолюта в первом полулегком весе.
Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Top Rank Boxing
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