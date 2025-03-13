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Жена Алексея Олейника заявила, что он не платит алименты

Бывшая жена Алексея Олейника рассказала о проблемах с алиментами.

Экс-супруга Алексея Олейника Татьяна сообщила, что спортсмен не выплачивает ей достаточную сумму алиментов, поскольку у него нет денег.

Алексей высылает ей каждый месяц по 60 тысяч рублей на троих детей. Татьяна заявила, что боец может скрывать информацию о реальных доходах.

Последний бой Олейника прошел в декабре-2023, он победил удушающим приемом во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса-младшего на RCC 17.

Алексей Олейник подерется на голых кулаках с Джеронимо Дос Сантосом

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: m24.ru
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