Алексей Олейник подерется на голых кулаках с Джеронимо Дос Сантосом

Алексей Олейник подерется на голых кулаках.

Олейник 4 апреля в Дубае проведет бой на BKFC против бразильца Джеронимо Дос Сантоса.

Последний бой Олейника прошел в декабре-2023, он победил удушающим приемом во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса-младшего на RCC 17.

Самая жесткая лига по кулачке, где лютует Конор. Как она устроена?