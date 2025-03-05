Алексей Олейник подерется на голых кулаках с Джеронимо Дос Сантосом
Алексей Олейник подерется на голых кулаках.
Олейник 4 апреля в Дубае проведет бой на BKFC против бразильца Джеронимо Дос Сантоса.
Последний бой Олейника прошел в декабре-2023, он победил удушающим приемом во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса-младшего на RCC 17.
Самая жесткая лига по кулачке, где лютует Конор. Как она устроена?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Алексея Олейника
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