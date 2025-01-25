Алексей Олейник может дебютировать в GFL в конце апреля: «Даже мыслей нет, что турнира не будет»
«Это американская организация, подписано более 150 бойцов. Многие из них объявили о подписании. Вряд ли это будет пшик, где скажут, что подписали столько бойцов, а это ничем не закончится. Вряд ли мы бы подписывались, если бы это было что-то эфемерное. Сейчас даже мыслей нет, что этого не будет. У меня уже есть примерная дата, это конец апреля.
Пока никаких встреч не было организовано, никуда не приглашали, но я к этому спокойно отношусь, далеко не все это в принципе делают», – сказал Алексей Олейник корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.
47-летний Алексей Олейник провел последний бой в декабре-2023, победив на турнире RCC Фернандо Родригеса.
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