Олейник – о GFL: «UFC тоже начинался в виде небольшой ресторанно-казиношной тусовки»
Алексей Олейник не исключает, что GFL повторит успех UFC.
«А смысл прогнозировать, сколько просуществует GFL? Я не могу. Годик мы посмотрим или десять лет. UFC тоже начинался в виде небольшой ресторанно-казиношной тусовки. Но за счет Даны Уайта организация, которая никуда не шла, внезапно пошла. Поэтому не знаю, может, и затихнет все через годик, а, может, в будущем станет одной из известных и великолепных лиг», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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