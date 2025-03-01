Валуев о поясе Усика на встрече Трампа и Зеленского: «Дональд Фредович без боя забрал пояс чемпиона мира»

Валуев прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Зеленский на встречу в Белый дом привез чемпионский пояс WBC Александра Усика .

«Воспринимайте это так – Дональд Фредович без боя забрал пояс абсолютного чемпиона мира. Молодец, такое еще никому не удавалось. Это можно записывать на скрижали истории», – сказал Николай Валуев .

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