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Ортега показал глаз после удара Лопеса: «Я сразу ослеп»

Брайан Ортега показал глаз после поединка с Диего Лопесом.

«Не думаю, что это был удар в глаз, но как только он случился, то я сразу ослеп», – написал в соцсетях боец UFC Брайан Ортега.

Напомним, Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу на турнире UFC 306.

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Диего Лопес: «Я №3 в мире прямо сейчас»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Брайана Ортеги
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