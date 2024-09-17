Ортега показал глаз после удара Лопеса: «Я сразу ослеп»
Брайан Ортега показал глаз после поединка с Диего Лопесом.
«Не думаю, что это был удар в глаз, но как только он случился, то я сразу ослеп», – написал в соцсетях боец UFC Брайан Ортега.
Напомним, Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу на турнире UFC 306.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Брайана Ортеги
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