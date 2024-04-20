Ортега вызвал Топурию: «Давай подеремся в Испании, чувак. Все знают, что мои бои не бывают скучными»

Теги UFC MMA Брайан Ортега Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Брайан Ортега хочет поединок с Илией Топурией.

«Давай подеремся в Испании, чувак, погнали. Если бы можно было просто щелкнуть пальцами, тогда мне бы уже прислали контракт, Илия Топурия согласился бы, а Алекс Волкановски не отказался бы подождать. У UFC есть готовый претендент прямо сейчас – я готов. Все знают, что если я дерусь, то будет весело», – заявил боец UFC Брайан Ортега.

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1 комментарий
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Ну, интересно, конечно, но несильно верится в Ортегу.. Макс нужен, тогда понятно будет , чего реально стоит грузин... Победа над невосстановившимся от нокаута Волком оставляет вопросы...
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