Ортега вызвал Топурию: «Давай подеремся в Испании, чувак. Все знают, что мои бои не бывают скучными»

Брайан Ортега хочет поединок с Илией Топурией.

«Давай подеремся в Испании, чувак, погнали. Если бы можно было просто щелкнуть пальцами, тогда мне бы уже прислали контракт, Илия Топурия согласился бы, а Алекс Волкановски не отказался бы подождать. У UFC есть готовый претендент прямо сейчас – я готов. Все знают, что если я дерусь, то будет весело», – заявил боец UFC Брайан Ортега.

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF

Топурия – Холлоуэю: «Если не нравятся мои условия, Ортега с радостью тебя заменит»