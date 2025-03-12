Молдавский подерется с Билостенным в четвертьфинале Гран-при PFL
Валентин Молдавский подерется с Сергеем Билостенным в 1/4 финала Гран-при PFL.
Поединок между Молдавским и Билостенным пройдет в тяжелом весе и состоится 1 мая в Орландо, штат Флорида.
Молдавский (13-4) в последний раз дрался в июне-2024, когда проиграл Линтону Васселлу решением судей.
Билостенный (13-3) в августе прошлого года победил Тайрелла Форчуна болевым приемом в первом раунде.
Молдавский – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Мне кажется, что будет не очень тяжело»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм PFL
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