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Молдавский подерется с Билостенным в четвертьфинале Гран-при PFL

Валентин Молдавский подерется с Сергеем Билостенным в 1/4 финала Гран-при PFL.

Поединок между Молдавским и Билостенным пройдет в тяжелом весе и состоится 1 мая в Орландо, штат Флорида.

Молдавский (13-4) в последний раз дрался в июне-2024, когда проиграл Линтону Васселлу решением судей.

Билостенный (13-3) в августе прошлого года победил Тайрелла Форчуна болевым приемом в первом раунде.

Молдавский – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Мне кажется, что будет не очень тяжело»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм PFL
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PFL
тяжелый вес (MMA)
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