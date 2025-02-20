Тайсон Фьюри выложил фото с Алексом Фергюсоном: «Легенды разных игр»
Тайсон Фьюри опубликовал фото с Алексом Фергюсоном.
«С сэром Алексом Фергюсоном. Легенды разных игр!» − подписал фотографию в соцсетях бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.
Алекс Фергюсон с 1986 по 2013 год тренировал «Манчестер Юнайтед», 13 раз выиграв чемпионат Англии и два раза Лигу чемпионов.
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе – в топ-10 (Sportico)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости