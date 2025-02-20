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Тайсон Фьюри выложил фото с Алексом Фергюсоном: «Легенды разных игр»

Тайсон Фьюри опубликовал фото с Алексом Фергюсоном.

«С сэром Алексом Фергюсоном. Легенды разных игр!» − подписал фотографию в соцсетях бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Алекс Фергюсон с 1986 по 2013 год тренировал «Манчестер Юнайтед», 13 раз выиграв чемпионат Англии и два раза Лигу чемпионов.

Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе – в топ-10 (Sportico)

Тайсон Фьюри в 36 лет завершил карьеру

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
logoАлекс Фергюсон
logoТайсон Фьюри
logoМанчестер Юнайтед
logoбокс
тяжелый вес
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