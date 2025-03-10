Анкалаев – о Джонсе: «Все действующие чемпионы чисты. В отличии от большого мошенника. Мы все это знаем»

Магомед Анкалаев назвал Джона Джонса мошенником.

«Да, но все эти чемпионы чисты. В отличии от большого мошенника. Мы все это знаем», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Ранее Джон Джонс выложил картинку с действующими чемпионами UFC, на которой сказано, что у них меньше защит титула, чем у него.

Так как Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?

Магомед Анкалаев: «Мухаммад большой ANK – теперь мое официальное имя»