Анкалаев – о Джонсе: «Все действующие чемпионы чисты. В отличии от большого мошенника. Мы все это знаем»
Магомед Анкалаев назвал Джона Джонса мошенником.
«Да, но все эти чемпионы чисты. В отличии от большого мошенника. Мы все это знаем», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Ранее Джон Джонс выложил картинку с действующими чемпионами UFC, на которой сказано, что у них меньше защит титула, чем у него.
Так как Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?
Магомед Анкалаев: «Мухаммад большой ANK – теперь мое официальное имя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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