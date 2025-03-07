Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали одинаковый вес перед UFC 313
В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников UFC 313.
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали одинаковый вес – 92,98 кг.
Бой Анкалаева и Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта.
Магомед Анкалаев: «Вижу, что все за Перейру. После боя вы полюбите меня»
Опубликовал: Руслан Мороз
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