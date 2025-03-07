Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали одинаковый вес перед UFC 313

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников UFC 313.

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали одинаковый вес – 92,98 кг.

Бой Анкалаева и Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта.

Магомед Анкалаев: «Вижу, что все за Перейру. После боя вы полюбите меня»