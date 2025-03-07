Алекс Перейра: «Не думаю, что Анкалаев отличается от моих бывших соперников»

Алекс Перейра высказался о Магомеде Анкалаеве.

«Не думаю, что Анкалаев отличается от других моих соперников. Но я отличаюсь от его бывших оппонентов», – сказал Алекс Перейра.

Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев: «Вижу, что все за Перейру. После боя вы полюбите меня»