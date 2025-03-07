Мераб Двалишвили: «Анкалаев – киллер, но он может не отбиться от лоу-киков Перейры»

Мераб Двалишвили высказался о бое Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева.

«Анкалаев – настоящий киллер. Он хорош в стойке, но если Перейра пробьет несколько точных лоу-киков, от которых Магомед не отобьется», – сказал Мераб Двалишвили.

Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев: «Вижу, что все за Перейру. После боя вы полюбите меня»