Волкановски − о завершении карьеры: «Думаю, у меня будет еще пара боев»

Алекс Волкановски рассказал о возможном завершении карьеры.

«Думаю, у меня, возможно, будет еще пара боев. Посмотрим. Когда я провожу бой, который мне понравился, я говорю: «Дайте мне еще семь!»

Но сколько еще? Я все еще люблю это, но сколько мое тело еще сможет выдержать? Я ведь хочу в конце уйти в закат, так? Я уже начал это делать», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски , который 13 апреля подерется с Диего Лопесом за вакантный пояс.

Волкановски хочет драться с Евлоевым после победы над Лопесом: «Я заберу титул и встречусь с Мовсаром, пусть подождет»