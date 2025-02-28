Волкановски − о завершении карьеры: «Думаю, у меня будет еще пара боев»
Алекс Волкановски рассказал о возможном завершении карьеры.
«Думаю, у меня, возможно, будет еще пара боев. Посмотрим. Когда я провожу бой, который мне понравился, я говорю: «Дайте мне еще семь!»
Но сколько еще? Я все еще люблю это, но сколько мое тело еще сможет выдержать? Я ведь хочу в конце уйти в закат, так? Я уже начал это делать», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски, который 13 апреля подерется с Диего Лопесом за вакантный пояс.
Волкановски хочет драться с Евлоевым после победы над Лопесом: «Я заберу титул и встречусь с Мовсаром, пусть подождет»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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