Волкановски − о простое после проигрыша Топурии: «Я живу на ферме, мне понравился прошедший год»
Алекс Волкановски рассказал о годе без боев.
«Я сейчас живу на ферме, мне очень понравился прошедший год. Это было невероятно, мне удалось сильно вырасти в том, что не касается боев.
Так что я с нетерпением жду возможности сделать последний забег и по-настоящему погрузиться в это.
Забрать пояс, защитить его один-два раза или провести один большой бой после защиты, посмотрим. После этого, возможно, я завяжу, остановлюсь», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски, который 13 апреля подерется с Диего Лопесом за вакантный титул. В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, проиграв нокаутом Илии Топурии.
Волкановски − о завершении карьеры: «Думаю, у меня будет еще пара боев»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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