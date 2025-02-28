Волкановски − о простое после проигрыша Топурии: «Я живу на ферме, мне понравился прошедший год»

Алекс Волкановски рассказал о годе без боев.

«Я сейчас живу на ферме, мне очень понравился прошедший год. Это было невероятно, мне удалось сильно вырасти в том, что не касается боев.

Так что я с нетерпением жду возможности сделать последний забег и по-настоящему погрузиться в это.

Забрать пояс, защитить его один-два раза или провести один большой бой после защиты, посмотрим. После этого, возможно, я завяжу, остановлюсь», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски , который 13 апреля подерется с Диего Лопесом за вакантный титул. В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, проиграв нокаутом Илии Топурии.

Волкановски − о завершении карьеры: «Думаю, у меня будет еще пара боев»