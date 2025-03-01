Отец Дюбуа: «В следующем поединке Даниэль хочет подраться с Усиком»
Отец Даниэля Дюбуа Стэн рассказал о следующем бое сына.
«В следующем поединке Даниэль хочет подраться с Александром Усиком. Жаль, что так получилось с боем против Джозефа Паркера, но он не мог драться с вирусом», – сказал Стэн Дюбуа.
Усик и Дюбуа провели первый бой в августе 2023, Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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