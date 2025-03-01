Отец Дюбуа: «В следующем поединке Даниэль хочет подраться с Усиком»

Отец Даниэля Дюбуа Стэн рассказал о следующем бое сына.

«В следующем поединке Даниэль хочет подраться с Александром Усиком . Жаль, что так получилось с боем против Джозефа Паркера, но он не мог драться с вирусом», – сказал Стэн Дюбуа.

Усик и Дюбуа провели первый бой в августе 2023, Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Александр Усик: «Я хочу драться с Дюбуа»