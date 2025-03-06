Анкалаев – о медийной активности: «Понимаю, что мало себя показываю. Но делать дурные вещи ради внимания не собираюсь»

Магомед Анкалаев высказался о низкой медийной активности.

«Стану ли я более медийным, если выиграю титул? Скажу так: да, я понимаю, что мало выкладываю [постов] в интернете. Показываю себя мало.

Но делать какие-то дурные вещи, чтобы люди посмотрели, я не собираюсь. Но я, скорее всего, буду показывать и дальше, какой я человек на самом деле», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев делает меньше одного тейкдауна за бой и не проводит приемов. Его борьба переоценена?

Магомед Анкалаев: «Время Перейры подошло к концу. У UFC будут новые звезды»