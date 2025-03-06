Анкалаев – о медийной активности: «Понимаю, что мало себя показываю. Но делать дурные вещи ради внимания не собираюсь»
Магомед Анкалаев высказался о низкой медийной активности.
«Стану ли я более медийным, если выиграю титул? Скажу так: да, я понимаю, что мало выкладываю [постов] в интернете. Показываю себя мало.
Но делать какие-то дурные вещи, чтобы люди посмотрели, я не собираюсь. Но я, скорее всего, буду показывать и дальше, какой я человек на самом деле», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев делает меньше одного тейкдауна за бой и не проводит приемов. Его борьба переоценена?
Магомед Анкалаев: «Время Перейры подошло к концу. У UFC будут новые звезды»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости