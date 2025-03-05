Уайт – о новом боксерском промоушене: «Лучшие будут драться с лучшими»

Дана Уайт прокомментировал создание боксерского промоушена.

«Лучшие будут драться с лучшими, бойцы будут подниматься в рейтингах и становиться чемпионами мира. Мы расскажем детали ближе к запуску», – сказал Дана Уайт .

Турки Аль эш-Шейх и Дана Уайт ранее объявили о создании боксерского промоушена. Подробности объявят в ближайшие месяцы.

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