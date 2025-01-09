Дэвин Хейни: «Март… Я возвращаюсь»
Дэвин Хейни сообщил, когда проведет бой.
«Март… Я возвращаюсь», – написал Дэвин Хейни.
Дэвин Хэйни провел последний бой в апреле-2024, проиграв Райану Гарсии. Бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Гарсии.
Дэвин Хейни проведет титульный бой с Теофимо Лопесом (Forbes)
Опубликовал: Руслан Мороз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем