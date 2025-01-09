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Дэвин Хейни: «Март… Я возвращаюсь»

Дэвин Хейни сообщил, когда проведет бой.

«Март… Я возвращаюсь», – написал Дэвин Хейни.

Дэвин Хэйни провел последний бой в апреле-2024, проиграв Райану Гарсии. Бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Гарсии.

Дэвин Хейни проведет титульный бой с Теофимо Лопесом (Forbes)

Опубликовал: Руслан Мороз
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