Дэвин Хэйни: «2024-й был лучшим годом моей жизни. В 2025-м поднимусь еще выше»

Дэвин Хэйни поделился мыслями о 2024 году.

«2024-й был лучшим годом моей жизни. Аллах – идеальный планировщик, и я возлагаю на него все свое доверие. Я получил благословение на всю жизнь – дочь. В 2025-м поднимусь еще выше», – написал Дэвин Хэйни .

Дэвин Хэйни провел последний бой в апреле-2024, проиграв Райану Гарсии. Бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Гарсии.

Дэвин Хейни проведет титульный бой с Теофимо Лопесом (Forbes)