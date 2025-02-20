Шавкат обратился к Уайту: «Спасибо за шанс подраться за пояс. Вернусь в конце 2025 года»
Шавкат Рахмонов поблагодарил Дану Уайта после отмены боя с Белалом Мухаммадом.
«Большое спасибо UFC за то, что они предложили мне первым подраться за этот пояс. К сожалению, из-за травмы я не готов биться в мае.
Встречусь с победителем боя Мухаммад − Маддалена в конце 2025 года!» − написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости