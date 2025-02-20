Шавкат обратился к Уайту: «Спасибо за шанс подраться за пояс. Вернусь в конце 2025 года»

Шавкат Рахмонов поблагодарил Дану Уайта после отмены боя с Белалом Мухаммадом.

«Большое спасибо UFC за то, что они предложили мне первым подраться за этот пояс. К сожалению, из-за травмы я не готов биться в мае.

Встречусь с победителем боя Мухаммад − Маддалена в конце 2025 года!» − написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Уайт − о вылете Рахмонова из боя с Белалом: «Шавкат травмирован, он первый в очереди на титульник»