Капе хочет бой с Пантожей: «Дивизиону нужно что-то остренькое, а я горячий парень»

Манел Капе хочет титульный поединок.

«Они снова откажут мне в титульном поединке? Я собираюсь украсть этот пояс, как конфеты у дочери.

Дивизиону нужно что-то остренькое, а я горячий парень», – заявил боец UFC Манел Капе .

Капе победил Асу Алмабаева в главном событии UFC Vegas 103.

UFC Vegas 103: Алмабаев нокаутом проиграл Капе и другие бои