Капе хочет бой с Пантожей: «Дивизиону нужно что-то остренькое, а я горячий парень»
Манел Капе хочет титульный поединок.
«Они снова откажут мне в титульном поединке? Я собираюсь украсть этот пояс, как конфеты у дочери.
Дивизиону нужно что-то остренькое, а я горячий парень», – заявил боец UFC Манел Капе.
Капе победил Асу Алмабаева в главном событии UFC Vegas 103.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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