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UFC Vegas 103: Алмабаев нокаутом проиграл Капе и другие бои

В ночь на 2 марта в США прошел турнир UFC Vegas 103, в главном событии которого казахстанский боец Асу Алмабаев (21-3) встретился с португальцем Манелем Капе (21-7). Капе победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Другие бои вечера:

• Коди Брандэйдж (11-6) нокаутировал Джулиана Маркеза (9-6) в первом раунде;

• Насрат Хакпараст (18-5) победил Эстебана Рибовича (14-2) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);

• Хайдер Эмил (11-0) победил Уильяма Гомиса (14-3) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

• Дэнни Барлоу (9-1) проиграл Сэму Паттерсону (13-2) нокаутом в первом раунде.

Анкалаев идет за Перейрой. Ждем еще одного чемпиона UFC из России?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Манел Капе
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