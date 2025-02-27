Капе − о вражде с Адесаньей: «У нас есть терки, но мне грустно, когда легенды так падают»
Манел Капе рассказал об отношении к спаду в карьере Исраэля Адесаньи.
«Мне грустно из-за Иззи и его последнего боя. У нас есть терки, но Адесанья − легенда. Когда легенда вроде Исраэля так падает, мне становится грустно», − сказал боец наилегчайшего веса UFC Манел Капе, который 2 марта подерется с Асу Алмабаевым.
Напомним, что Исраэль Адесанья проиграл четыре из последних пяти боев: нокауты от Алекса Перейры и Нассурдина Имавова, удушение от Дрикуса дю Плесси и единогласное решение судей от Шона Стрикленда.
Перед турниром UFC 293 в 2023 году у Адесаньи и Капе случилась перепалка во время пресс-конференции, когда Исраэль вступился за Кая Кара-Франса, которого со сцены оскорблял Капе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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