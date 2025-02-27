1

Капе − о вражде с Адесаньей: «У нас есть терки, но мне грустно, когда легенды так падают»

Манел Капе рассказал об отношении к спаду в карьере Исраэля Адесаньи.

«Мне грустно из-за Иззи и его последнего боя. У нас есть терки, но Адесанья − легенда. Когда легенда вроде Исраэля так падает, мне становится грустно», − сказал боец наилегчайшего веса UFC Манел Капе, который 2 марта подерется с Асу Алмабаевым.

Напомним, что Исраэль Адесанья проиграл четыре из последних пяти боев: нокауты от Алекса Перейры и Нассурдина Имавова, удушение от Дрикуса дю Плесси и единогласное решение судей от Шона Стрикленда.

Перед турниром UFC 293 в 2023 году у Адесаньи и Капе случилась перепалка во время пресс-конференции, когда Исраэль вступился за Кая Кара-Франса, которого со сцены оскорблял Капе.

Сколько стоит норковый жилет Конора и кеды Махачева? Стилист разобрал луки бойцов ММА

Дю Плесси – Конор 2.0. Трештоком доводит соперников до слез

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
Манел Капе
logoUFC
logoИсраэль Адесанья
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Исраэль Адесанья: «Я не гонюсь за поясом, просто расслабляюсь и тренируюсь»
222 февраля, 12:12
Адесанья – о бое с Имавовым: «Все шло по плану, я начал доставать его в конце первого раунда»
58 февраля, 08:42
Стрикленд поддержал Адесанью: «Тебе ничего не нужно доказывать, чувак. Твое имя вписано в историю спорта»
24 февраля, 17:46
Главные новости
ACA 184: Силва победил Витрука, Корнилов нокаутировал Вахаева и другие бои
12вчера, 20:40
Взвешивания UFC Fight Night 253: Капе и Алмабаев показали одинаковый вес
вчера, 19:09
Наше дело 87: Арышев нокаутировал Ермекова, Махмудов победил Ибрагимова
6вчера, 18:49
Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»
4вчера, 18:21
Боец UFC Пимблетт − о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Клопп − новый Шенкли, а Слот − Пэйсли нашего времени. Арне выиграет больше трофеев, чем Юрген»
15вчера, 17:14
Царукян восстановился от травмы и готов к тренировкам (ТАСС)
2вчера, 17:09
Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)
7вчера, 16:31
Оливейра готов вернуться в октагон: «Дана Уайт, я на расстоянии одного звонка»
1вчера, 15:25
Хукер ответил Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»
6вчера, 13:58
Спивак может подраться с Газиевым на турнире UFC в Катаре («Вестник ММА»)
вчера, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21