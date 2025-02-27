Капе − о вражде с Адесаньей: «У нас есть терки, но мне грустно, когда легенды так падают»

Манел Капе рассказал об отношении к спаду в карьере Исраэля Адесаньи.

«Мне грустно из-за Иззи и его последнего боя. У нас есть терки, но Адесанья − легенда. Когда легенда вроде Исраэля так падает, мне становится грустно», − сказал боец наилегчайшего веса UFC Манел Капе , который 2 марта подерется с Асу Алмабаевым.

Напомним, что Исраэль Адесанья проиграл четыре из последних пяти боев: нокауты от Алекса Перейры и Нассурдина Имавова, удушение от Дрикуса дю Плесси и единогласное решение судей от Шона Стрикленда.

Перед турниром UFC 293 в 2023 году у Адесаньи и Капе случилась перепалка во время пресс-конференции, когда Исраэль вступился за Кая Кара-Франса, которого со сцены оскорблял Капе.

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