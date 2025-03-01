Инфантино о Трампе: «Для успеха чемпионата мира абсолютно необходимы близкие отношения с президентом»

Джанни Инфантино высказался о своих отношениях с Дональдом Трампом.

«Я думаю, что для успеха чемпионата мира абсолютно необходимы близкие отношения с президентом. В этом году мы организуем в Соединенных Штатах Америки клубный чемпионат мира, первый в истории клубный чемпионат мира, в котором примут участие 32 команды.

В следующем году мы проведем чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. И давайте не будем забывать, что, когда подавались заявки на проведение этого чемпионата мира, Трамп уже был президентом Соединенных Штатов», – приводит слова президента ФИФА The Guardian.

Трамп не просил рассмотреть допуск России к ЧМ-2026, заявил Инфантино: «Когда идут переговоры о мире, есть более важные темы для обсуждения, чем футбол»