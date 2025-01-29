Босс GFL – о бое Фергюсона и Дэниса: «Это может стать реальностью»
В GFL хотят организовать бой между Тони Фергюсоном и Диллоном Дэнисом.
«Мы можем организовать бои, которые хотят увидеть фанаты. Мы прислушиваемся ко всем. Тони Фергюсон против Диллона Дэниса − это может стать реальностью.
Мы готовы делать бои, я − фанат, люблю бои больше всего на свете. Первое и самое главное, что мы собираемся делать, − делать бои для фанатов», − сказал босс GFL Даррен Оуэн.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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