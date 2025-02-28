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ACA 184: Силва победил Витрука, Корнилов нокаутировал Вахаева и другие бои

28 февраля в Москве состоялся турнир ACA 184, в главном бою которого прошел титульный бой в легчайшем весе между Жозиэлем Силвой (22-7) и Павлом Витруком (19-7-1). Силва победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом ACA.

В соглавном бою Мухумат Вахаев (13-7-1) подрался с Кириллом Корниловым (18-2-1). Корнилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

Другие бои главного карда:

  • Муслим Магомедов (15-0) победил Евгения Ерохина (26-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);

  • Сайфуллах Джабраилов (17-2) нокаутировал Глеба Хабибуллина (10-3-2) в первом раунде;

  • Искандар Мамадалиев (6-1) нокаутировал Виталия Слипенко (16-8) в первом раунде.

Турнир покажут каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Начало прелимов в 19:30 по мск, начало главного карда в 21:00 по мск.

Монолог бойца ММА после поражения и 100 пропущенных ударов – по пути домой

Стендап Чимаева, 50 млн на гонорары и Хабиб, продвигающий чемпиона в UFC. Лучший турнир выходных – в Краснодаре

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
Павел Витрук
Виталий Слипенко
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