ACA 184: Силва победил Витрука, Корнилов нокаутировал Вахаева и другие бои
28 февраля в Москве состоялся турнир ACA 184, в главном бою которого прошел титульный бой в легчайшем весе между Жозиэлем Силвой (22-7) и Павлом Витруком (19-7-1). Силва победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом ACA.
В соглавном бою Мухумат Вахаев (13-7-1) подрался с Кириллом Корниловым (18-2-1). Корнилов нокаутировал соперника в третьем раунде.
Другие бои главного карда:
Муслим Магомедов (15-0) победил Евгения Ерохина (26-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);
Сайфуллах Джабраилов (17-2) нокаутировал Глеба Хабибуллина (10-3-2) в первом раунде;
Искандар Мамадалиев (6-1) нокаутировал Виталия Слипенко (16-8) в первом раунде.
Турнир покажут каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Начало прелимов в 19:30 по мск, начало главного карда в 21:00 по мск.
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