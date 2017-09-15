Флойд Мэйвезер: «Трамп говорит как настоящий мужик. Но людям не нравится правда»

прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который в 2005 году заявил, что он благодаря известности и богатству может любую женщину «схватить за киску».

«Людям не нравится правда... Он говорит как настоящий мужик. Настоящие мужики так и говорят: «У нее сочная задница. Видел ее? Я бы хотел помять его задницу. Я хочу схватить ее за задницу». Понимаете?

Он говорит, как говорят в мужской раздевалке. «Я мужчина и знаете, что я скажу? Я знаю, кто я. Да я схватил ее за киску. И?», – сказал Флойд.

Запись разговора Трампа с телеведущим Билли Бушем попала в поле зрения прессы в прошлом году и будущий президент тогда подвергся активной критике.

В свое оправдание Трамп заявил, что это был приватный разговор в стиле «болтовни в мужской раздевалке» и, что «Билл Клинтон на поле для гольфа говорил куда более худшие вещи».

Трамп также попросил прощения у тех, кого ненароком обидел. Билли Буш был уволен с телеканала NBC после публикации записи разговора.

НБА ненавидит Дональда Трампа. За что?