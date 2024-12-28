Флойд Мейвезер подарил трехлетнему внуку здание на Манхэттене за $20 млн

Флойд Мейвезер подарил трехлетнему внуку недвижимость за $20 миллионов.

Уточняется, что здание расположено на углу Шестой авеню в районе Даймонд Дистрикт на острове Манхэттен в Нью-Йорке.

В здании расположены офисы и алмазная биржа. Также доход приносит большой рекламный щит на лицевой стороне.

«Я делал покупки на алмазной бирже в молодости. Никогда не думал, что в конечном итоге буду владеть такой недвижимостью. Благодаря упорному труду и самоотверженности возможно все», – признался Флойд .

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