Флойд Мейвезер подарил трехлетнему внуку здание на Манхэттене за $20 млн
Флойд Мейвезер подарил трехлетнему внуку недвижимость за $20 миллионов.
Уточняется, что здание расположено на углу Шестой авеню в районе Даймонд Дистрикт на острове Манхэттен в Нью-Йорке.
В здании расположены офисы и алмазная биржа. Также доход приносит большой рекламный щит на лицевой стороне.
«Я делал покупки на алмазной бирже в молодости. Никогда не думал, что в конечном итоге буду владеть такой недвижимостью. Благодаря упорному труду и самоотверженности возможно все», – признался Флойд.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TMZ
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