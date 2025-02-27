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МОК предоставил временное признание World Boxing

Исполком МОК временно признал World Boxing в качестве организации, управляющей любительским боксом.

«Исполнительный комитет МОК на сегодняшнем заседании временно признал World Boxing в качестве международной федерации, управляющей боксом на мировой арене.

По итогам аттестации было сделано заключение, что World Boxing продолжает добиваться прогресса в сферах, которые необходимы для временного признания», − сказано в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Организация World Boxing занимается организацией олимпийских квалификационных турниров по боксу после отстранения IBA.

Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «У нас вопросы только к действующему руководству в лице Томаса Баха»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: МОК
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