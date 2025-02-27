МОК предоставил временное признание World Boxing
Исполком МОК временно признал World Boxing в качестве организации, управляющей любительским боксом.
«Исполнительный комитет МОК на сегодняшнем заседании временно признал World Boxing в качестве международной федерации, управляющей боксом на мировой арене.
По итогам аттестации было сделано заключение, что World Boxing продолжает добиваться прогресса в сферах, которые необходимы для временного признания», − сказано в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
Организация World Boxing занимается организацией олимпийских квалификационных турниров по боксу после отстранения IBA.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: МОК
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