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МОК – о новых подробностях в деле Хелиф: «Не будем комментировать сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено»

МОК не будет говорить о медзаключении Иман Хелиф, пока продолжается суд.

«Иман Хелиф подала судебный иск против лиц, которые комментировали ее ситуацию во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит судебный иск в ответ на последние сообщения.

МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», – сказал представитель МОК.

Микропенис, отсутствие матки и наличие яичек. Боксерша Иман Хелиф – все-таки мужчина или это вброс?

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: «РИА Новости»
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