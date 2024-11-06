МОК – о новых подробностях в деле Хелиф: «Не будем комментировать сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено»
МОК не будет говорить о медзаключении Иман Хелиф, пока продолжается суд.
«Иман Хелиф подала судебный иск против лиц, которые комментировали ее ситуацию во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит судебный иск в ответ на последние сообщения.
МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», – сказал представитель МОК.
Микропенис, отсутствие матки и наличие яичек. Боксерша Иман Хелиф – все-таки мужчина или это вброс?
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: «РИА Новости»
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