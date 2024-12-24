Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «У нас вопросы только к действующему руководству в лице Томаса Баха»

Умар Кремлев высказался о конфликте между IBA и МОК.

«У нас нет претензий к МОК как к организации. У нас есть вопросы только к действующему руководству – Томасу Баху и его приспешникам, которые за последнее время только усилили влияние политических решений на спорт и продолжают проводить деструктивную политику в отношении спортсменов и олимпийского движения.

Уверен, что с новым руководством мы сможем найти общий язык. По крайней мере, мы будем продолжать свою линию открытого диалога во благо развития спорта и в защиту интересов спортсменов», – сказал президент IBA Умар Кремлев .

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