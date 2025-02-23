Усик покинул арену в Эр-Рияде перед боем Бетербиева и Бивола
Александр Усик покинул арену, на которой проходит вечер бокса в Эр-Рияде.
Усик ушел перед боем Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
Ранее Усик вышел на ринг после победы Агита Кабайела над Чжаном Чжилеем и вручил немецкому боксеру пояс временного чемпиона мира по версии WBC.
Александр Усик посетил матч «Аль-Насра» и повторил празднование Криштиану Роналду
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: READY TO FIGHT
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