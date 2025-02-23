Кроуфорд поздравил Бивола: «Ты сделал это, чемп»
Теренс Кроуфорд поздравил Дмитрия Бивола с победой над Артуром Бетербиевым.
«Дмитрий, поздравляю тебя, чемп. Ты сделал это», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Теренса Кроуфорда
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