Кроуфорд поздравил Бивола: «Ты сделал это, чемп»

Теренс Кроуфорд поздравил Дмитрия Бивола с победой над Артуром Бетербиевым.

«Дмитрий, поздравляю тебя, чемп. Ты сделал это», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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