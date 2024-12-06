Хилл едва не устроил драку с Перейрой в UFC PI: Алекс предложил Джамалу спарринг, но тот отказался

Джамал Хилл едва не устроил драку с Алексом Перейрой в тренировочном зале.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе (Невада) в зале UFC PI. Хилл подошел к Перейре и что-то сказал, после чего Алекс бросил Джамалу в ноги боксерские перчатки, предложив спарринг. Хилл отказался, продолжив перепалку с чемпионом UFC в полутяжелом весе. В итоге бойцов разнял тренер бразильца.

Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года