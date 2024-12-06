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Хилл едва не устроил драку с Перейрой в UFC PI: Алекс предложил Джамалу спарринг, но тот отказался

Джамал Хилл едва не устроил драку с Алексом Перейрой в тренировочном зале.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе (Невада) в зале UFC PI. Хилл подошел к Перейре и что-то сказал, после чего Алекс бросил Джамалу в ноги боксерские перчатки, предложив спарринг. Хилл отказался, продолжив перепалку с чемпионом UFC в полутяжелом весе. В итоге бойцов разнял тренер бразильца.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Full Send MMA
полутяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoАлекс Перейра
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logoДжамал Хилл
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