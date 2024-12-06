Хилл едва не устроил драку с Перейрой в UFC PI: Алекс предложил Джамалу спарринг, но тот отказался
Джамал Хилл едва не устроил драку с Алексом Перейрой в тренировочном зале.
Инцидент произошел в Лас-Вегасе (Невада) в зале UFC PI. Хилл подошел к Перейре и что-то сказал, после чего Алекс бросил Джамалу в ноги боксерские перчатки, предложив спарринг. Хилл отказался, продолжив перепалку с чемпионом UFC в полутяжелом весе. В итоге бойцов разнял тренер бразильца.
Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Full Send MMA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости