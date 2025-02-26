Юбенк разбил яйцо об лицо Бенна во время стердауна
Крис Юбенк разбил яйцо об лицо Конора Бенна во время битвы взглядов.
26 апреля в Лондоне состоится поединок в среднем весе между Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном.
Во время битвы взглядов после пресс-конференции Юбенк разбил куриное яйцо об лицо Бенна, после чего на сцене едва не случилась массовая потасовка.
Следующим соперником Канело может стать Крис Юбенк-младший (Sky Sports)
Крис Юбенк-младший: «Наш бой с Канело был бы адски напряженным»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Matchroom Boxing
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