Юбенк разбил яйцо об лицо Бенна во время стердауна

Крис Юбенк разбил яйцо об лицо Конора Бенна во время битвы взглядов.

26 апреля в Лондоне состоится поединок в среднем весе между Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном.

Во время битвы взглядов после пресс-конференции Юбенк разбил куриное яйцо об лицо Бенна, после чего на сцене едва не случилась массовая потасовка.

Следующим соперником Канело может стать Крис Юбенк-младший (Sky Sports)

Крис Юбенк-младший: «Наш бой с Канело был бы адски напряженным»