Жанибек Алимханулы проведет защиту титулов IBF и WBO 5 апреля в Астане (The Ring)

Жанибек Алимханулы вернется на ринг в апреле-2025.

Как сообщает The Ring, чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы проведет следующий бой 5 апреля в Астане, где состоится турнир Top Rank. Соперник казахстанца еще не определен.

В последний раз Алимханулы дрался в октябре-2024, когда нокаутировал Андрея Михайловича.

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