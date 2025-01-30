Жанибек Алимханулы проведет защиту титулов IBF и WBO 5 апреля в Астане (The Ring)
Жанибек Алимханулы вернется на ринг в апреле-2025.
Как сообщает The Ring, чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы проведет следующий бой 5 апреля в Астане, где состоится турнир Top Rank. Соперник казахстанца еще не определен.
В последний раз Алимханулы дрался в октябре-2024, когда нокаутировал Андрея Михайловича.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ring
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