Попавшего в полицию Чарло лишили титула WBC в среднем весе. Новый чемпион − Карлос Адамес

Джермалла Чарло лишили титула чемпиона WBC в среднем весе.

«Карлос Адамес утвержден в звании чемпиона WBC в среднем весе. Совет окажет и продолжит оказывать поддержку в его трудные моменты, связанными с ментальным здоровьем.

WBC будет тесно сотрудничать с промоутерами Чарло, чтобы найти наилучший вариант для удовлетворения его потребностей.

После тщательной оценки ситуации и анализа фактов Совет может перевести Джермалла в суперсредний вес», − сказано в заявлении Всемирного боксерского совета.

Последний бой Чарло провел в категории до 76 кг, победив . Последний раз Джермалл защищал титул в 2021 году, когда победил Хосе Масиаса Монтьеля.

Адамес владел временным титулом WBC в среднем весе. Рекорд пуэрториканца − 23-1.

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