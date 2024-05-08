Попавшего в полицию Чарло лишили титула WBC в среднем весе. Новый чемпион − Карлос Адамес
Джермалла Чарло лишили титула чемпиона WBC в среднем весе.
«Карлос Адамес утвержден в звании чемпиона WBC в среднем весе. Совет окажет и продолжит оказывать поддержку Джермаллу Чарло в его трудные моменты, связанными с ментальным здоровьем.
WBC будет тесно сотрудничать с промоутерами Чарло, чтобы найти наилучший вариант для удовлетворения его потребностей.
После тщательной оценки ситуации и анализа фактов Совет может перевести Джермалла в суперсредний вес», − сказано в заявлении Всемирного боксерского совета.
Последний бой Чарло провел в категории до 76 кг, победив Хосе Бенавидеса. Последний раз Джермалл защищал титул в 2021 году, когда победил Хосе Масиаса Монтьеля.
Адамес владел временным титулом WBC в среднем весе. Рекорд пуэрториканца − 23-1.
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