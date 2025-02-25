Порье – о Топурии: «Я бы сразу дал ему титульник в легком весе»

Дастин Порье считает, что Топурия заслуживает бой с Исламом Махачевым.

«Илия освободил пояс и поднялся в другой дивизион, впечатляюще прикончив Макса Холлоуэя . Я бы сразу дал ему титульник в легком весе», – заявил боец UFC Дастин Порье .

Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»

Пимблетт считает ошибкой переход Топурии в легкий вес: «Он карлик. Это решение станет закатом его карьеры»