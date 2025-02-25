Порье – о Топурии: «Я бы сразу дал ему титульник в легком весе»
Дастин Порье считает, что Топурия заслуживает бой с Исламом Махачевым.
«Илия освободил пояс и поднялся в другой дивизион, впечатляюще прикончив Макса Холлоуэя. Я бы сразу дал ему титульник в легком весе», – заявил боец UFC Дастин Порье.
Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»
Пимблетт считает ошибкой переход Топурии в легкий вес: «Он карлик. Это решение станет закатом его карьеры»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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