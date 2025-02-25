Пимблетт считает ошибкой переход Топурии в легкий вес: «Он карлик. Это решение станет закатом его карьеры»

Пэдди Пимблетт прокомментировал переход Илии Топурии в легкий дивизион.

«Топурия – карлик. Он не легковес. Ему стоило остаться в полулегком дивизионе. Этот переход станет закатом его карьеры», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт .

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