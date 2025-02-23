Искусственный интеллект отдал Биволу победу в реванше с Бетербиевым со счетом 116-112
Турки Аль эш-Шейх опубликовал результат реванша Бивола и Бетербиева по версии ИИ.
Искусственный интеллект отдал победу Биволу со счетом 116-112.
Бетербиев взял четвертый, пятый, шестой и седьмой раунды. Остальные – за Биволом.
Напомним, Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей.
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона
Поражение от Дмитрия Бивола – первое в карьере Артура Бетербиева. Он не проигрывал с 2013 года
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
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