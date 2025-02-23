Искусственный интеллект отдал Биволу победу в реванше с Бетербиевым со счетом 116-112

Турки Аль эш-Шейх опубликовал результат реванша Бивола и Бетербиева по версии ИИ.

Искусственный интеллект отдал победу Биволу со счетом 116-112.

Бетербиев взял четвертый, пятый, шестой и седьмой раунды. Остальные – за Биволом.

Напомним, Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей.

Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона

Поражение от Дмитрия Бивола – первое в карьере Артура Бетербиева. Он не проигрывал с 2013 года